На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 75 человек
На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 75 человек. Еще один пациент скончался. Число заболевших достигло 6239.
Вирус убивает бизнес: четверть ставропольских предпринимателей закрывают дела
По словам губернатора Владимира Владимирова, прошедший день по динамике изменений мало отличается от предыдущего. Выздоровели и выписаны из-под меднаблюдения еще 10 пациентов, за все время - уже 3981.
Показатели загруженности коечного фонда, числа задействованных аппаратов ИВЛ изменились тоже не сильно.
- Инфекция несет с собой риски для здоровья и жизни. И, к сожалению, об этом напоминает новый летальный случай, который был зафиксирован вчера. Соболезную родным и близким скончавшегося пациента, - сообщил глава региона.
Всего на Ставрополье от коронавируса умерли 120 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Северном Кавказе 2020: последние новости»