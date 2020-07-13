2020-07-13T09:41:12+03:00
Общество

На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 75 человек

Число умерших достигло 120
Ася АСРЯН@asya1693
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Показатели загруженности коечного фонда, числа задействованных аппаратов ИВЛ изменились тоже не сильно.Показатели загруженности коечного фонда, числа задействованных аппаратов ИВЛ изменились тоже не сильно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 75 человек. Еще один пациент скончался. Число заболевших достигло 6239.

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По словам губернатора Владимира Владимирова, прошедший день по динамике изменений мало отличается от предыдущего. Выздоровели и выписаны из-под меднаблюдения еще 10 пациентов, за все время - уже 3981.

Показатели загруженности коечного фонда, числа задействованных аппаратов ИВЛ изменились тоже не сильно.

- Инфекция несет с собой риски для здоровья и жизни. И, к сожалению, об этом напоминает новый летальный случай, который был зафиксирован вчера. Соболезную родным и близким скончавшегося пациента, - сообщил глава региона.

Всего на Ставрополье от коронавируса умерли 120 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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