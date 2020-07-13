Ставропольчанка 7 лет незаконно получала выплаты по инвалидности
36-летняя жительница села Рагули Апанасенковского района Ставрополья принесла в госучреждение незаконно оформленную справку с заведомо ложными сведениями о признании ее инвалидом.
Благодаря этим документам женщина 7 лет незаконно получала различные выплаты. Общая сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.
Результаты медицинского исследования показали, что у ставропольчанки отсутствуют заболевания, позволяющие иметь группу инвалидности.
Против нее возбудили уголовное дело статье «Мошенничество при получении выплат».
ИСТОЧНИК KP.RU