2020-07-13T09:13:55+03:00
Происшествия

Ставропольчанка 7 лет незаконно получала выплаты по инвалидности

Против нее возбудили уголовное дело статье «Мошенничество при получении выплат»
Ася АСРЯН@asya1693
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Результаты медицинского исследования показали, что у ставропольчанки отсутствуют заболевания, позволяющие иметь группу инвалидностиРезультаты медицинского исследования показали, что у ставропольчанки отсутствуют заболевания, позволяющие иметь группу инвалидностиФото: Олег ЗОЛОТО
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36-летняя жительница села Рагули Апанасенковского района Ставрополья принесла в госучреждение незаконно оформленную справку с заведомо ложными сведениями о признании ее инвалидом.

Благодаря этим документам женщина 7 лет незаконно получала различные выплаты. Общая сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Результаты медицинского исследования показали, что у ставропольчанки отсутствуют заболевания, позволяющие иметь группу инвалидности.

Против нее возбудили уголовное дело статье «Мошенничество при получении выплат».

ИСТОЧНИК KP.RU

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