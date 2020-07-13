На Ставрополье построят четыре крупных санатория
На ставропольских курортах: в Кисловодске и Железноводске скоро появятся еще четыре санатория и отеля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
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На КМВ реализуются крупные инвестиционные проекты. Несмотря на текущий кризис, планы в целом выполняются в поставленные ранее сроки.
Например, в Кисловодске завершается строительство спа-отеля на проспекте Дзержинского. Известно, что гостиницу категории «4 звезды» на 180 мест планируется сдать до конца сентября этого года.
После открытия создадут около 200 новых рабочих мест. Также близко к завершению строительство санатория «Источник» в Железноводске. Там смогут одновременно отдыхать 400 человек, а персонал составит 350 человек.
На начальной стадии строительство санаториев «Русель» и «Стеклянная струя» в Кисловодске. Их планируется сдать в 2022 и 2024 годах.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что две трети санаториев Кавказских Минеральных Вод открыты для посещения туристов.
По официальным данным, открыто уже 85 здравниц из 124. 15 июля распахнут свои двери ещё 7 учреждений. За короткий промежуток времени после частичного снятия ограничений КМВ успели посетить уже 5 320 отдыхающих, забронировали места ещё 10 527 отдыхающих.
В каждом учреждении созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного пребывания гостей края.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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