На Ставрополье построят четыре крупных санатория

13 Июль 2020 2020-07-13T09:22:35+03:00

По официальным данным, открыто уже 85 здравниц из 124. 15 июля распахнут свои двери ещё 7 учреждений Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После открытия создадут около 200 новых рабочих мест

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На ставропольских курортах: в Кисловодске и Железноводске скоро появятся еще четыре санатория и отеля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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На КМВ реализуются крупные инвестиционные проекты. Несмотря на текущий кризис, планы в целом выполняются в поставленные ранее сроки.

Например, в Кисловодске завершается строительство спа-отеля на проспекте Дзержинского. Известно, что гостиницу категории «4 звезды» на 180 мест планируется сдать до конца сентября этого года.

После открытия создадут около 200 новых рабочих мест. Также близко к завершению строительство санатория «Источник» в Железноводске. Там смогут одновременно отдыхать 400 человек, а персонал составит 350 человек.

На начальной стадии строительство санаториев «Русель» и «Стеклянная струя» в Кисловодске. Их планируется сдать в 2022 и 2024 годах.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что две трети санаториев Кавказских Минеральных Вод открыты для посещения туристов.

По официальным данным, открыто уже 85 здравниц из 124. 15 июля распахнут свои двери ещё 7 учреждений. За короткий промежуток времени после частичного снятия ограничений КМВ успели посетить уже 5 320 отдыхающих, забронировали места ещё 10 527 отдыхающих.

В каждом учреждении созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного пребывания гостей края.

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ИСТОЧНИК KP.RU