В Железноводске появится «рубиное сердце» на сторожевой башне

13 Июль 2020 2020-07-13T09:40:41+03:00

Оно будет светиться в ночи, и тем самым выполнять роль маяка, рассказывая историю Великого Шелкового пути»

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Новая достопримечательность – светящееся по ночам полутораметровое сердце появится в Железноводске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

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Новый арт-объект «Рубиновое сердце» изготавливают в Москве. Скоро его доставят на курорт. Размер «сердца» – около полутора метров в поперечнике.

Оно будет светиться в ночи, и тем самым выполнять роль маяка, рассказывая историю Великого Шелкового пути».

По словам главы администрации курорта Евгения Моисеева, подсветка сердца будет пульсировать, изображая сердцебиение. А башня получит новое название – «Сердце Железноводска».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на ставропольских курортах: в Кисловодске и Железноводске скоро появятся еще четыре санатория и отеля.

На КМВ реализуются крупные инвестиционные проекты. Несмотря на текущий кризис, планы в целом выполняются в поставленные ранее сроки.

Например, в Кисловодске завершается строительство спа-отеля на проспекте Дзержинского. Известно, что гостиницу категории «4 звезды» на 180 мест планируется сдать до конца сентября этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU