2020-07-13T09:54:10+03:00
Общество

В Пятигорске откроют аллею звезд знаменитых жителей курорта

Там напишут имена спортсменов, артистов и всех, кто прославляет город
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Фгото: пресс-служба администрации курортаФгото: пресс-служба администрации курорта
Изменить размер текста:

В Пятигорске перед музеем «Россия - Моя история» откроют аллею звёзд. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Там же и добавили, что на этой алее напишут имена спортсменов, артистов и всех, кто прославляет Пятигорск.

Вирус убивает бизнес: четверть ставропольских предпринимателей закрывают дела

00:00
00:00

Торжественное открытие планируется на 240-летние города с участием всех отмеченных знаменитостей.

В этом году ставропольский курорт отмечает День города во вторую субботу сентября. В 2020 году праздник выпадает на 12 сентября.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске появится «рубиное сердце» на сторожевой башне.

Новый арт-объект «Рубиновое сердце» изготавливают в Москве. Скоро его доставят на курорт. Размер «сердца» – около полутора метров в поперечнике.

Оно будет светиться в ночи, и тем самым выполнять роль маяка, рассказывая историю Великого Шелкового пути».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Железноводске появится «рубиное сердце» на сторожевой башне

Оно будет светиться в ночи, и тем самым выполнять роль маяка, рассказывая историю Великого Шелкового пути» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Летний отдых на Северном Кавказе »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Ставрополя могут получить субсидию на оплату ЖКХ
В Ставрополе «Огонь Вечной Славы» отреставрируют за 11 млн рублей
На Ставрополье 13 июля прогнозируют сильные дожди с градом
В Пятигорске откроют аллею звезд знаменитых жителей курорта
В Железноводске появится «рубиное сердце» на сторожевой башне
На Ставрополье построят четыре крупных санатория
Ставропольчанка 7 лет незаконно получала выплаты по инвалидности
На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 75 человек
Из-за коротнувшего ноутбука едва не сгорела квартира в Ставрополе
В МВД Дагестана прокомментировали "убийство" задержанного полицейскими
Блогер Ида Галич прилетела к девочке, которой сделали самый дорогой укол в мире
Град и ливень обещают на Ставрополье 12, 13 и 14 июля
На Северном Кавказе самый высокий рост числа должников по ипотеке