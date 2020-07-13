В Пятигорске откроют аллею звезд знаменитых жителей курорта

13 Июль 2020 2020-07-13T09:54:10+03:00

Там напишут имена спортсменов, артистов и всех, кто прославляет город

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В Пятигорске перед музеем «Россия - Моя история» откроют аллею звёзд. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Там же и добавили, что на этой алее напишут имена спортсменов, артистов и всех, кто прославляет Пятигорск.

Вирус убивает бизнес: четверть ставропольских предпринимателей закрывают дела 00:00 00:00

Торжественное открытие планируется на 240-летние города с участием всех отмеченных знаменитостей.

В этом году ставропольский курорт отмечает День города во вторую субботу сентября. В 2020 году праздник выпадает на 12 сентября.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске появится «рубиное сердце» на сторожевой башне.

Новый арт-объект «Рубиновое сердце» изготавливают в Москве. Скоро его доставят на курорт. Размер «сердца» – около полутора метров в поперечнике.

Оно будет светиться в ночи, и тем самым выполнять роль маяка, рассказывая историю Великого Шелкового пути».

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Оно будет светиться в ночи, и тем самым выполнять роль маяка, рассказывая историю Великого Шелкового пути» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU