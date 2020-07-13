На Ставрополье 13 июля прогнозируют сильные дожди с градом

13 Июль 2020 2020-07-13T10:09:41+03:00

Тем временем в большинстве районов нашего региона 12-14 июля сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс) Фото: Евгения ГУСЕВА

Град и ветер могут повредить кровли, остекления зданий, слабо закрепленные конструкции, рекламные щиты и деревья

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По данным синоптиков, 13, 14 июля на Ставрополье прогнозируются сильные дожди, гроза, град и шквалистый ветер 20-23 м/с.

Возможны подтопления низин в населенных пунктах, нарушения в работе дренажных систем, увеличение количества ДТП.

Град и ветер могут повредить кровли, остекления зданий, слабо закрепленные конструкции, рекламные щиты и деревья. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

Тем временем в большинстве районов нашего региона 12-14 июля сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс). В отдельных юго-восточных районах Ставропольского края сохраняется атмосферная засуха.

ИСТОЧНИК KP.RU