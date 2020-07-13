На Ставрополье 13 июля прогнозируют сильные дожди с градом
По данным синоптиков, 13, 14 июля на Ставрополье прогнозируются сильные дожди, гроза, град и шквалистый ветер 20-23 м/с.
Возможны подтопления низин в населенных пунктах, нарушения в работе дренажных систем, увеличение количества ДТП.
Град и ветер могут повредить кровли, остекления зданий, слабо закрепленные конструкции, рекламные щиты и деревья. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС России.
Тем временем в большинстве районов нашего региона 12-14 июля сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс). В отдельных юго-восточных районах Ставропольского края сохраняется атмосферная засуха.
ИСТОЧНИК KP.RU