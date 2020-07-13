2020-07-13T10:17:27+03:00
Общество

В Ставрополе «Огонь Вечной Славы» отреставрируют за 11 млн рублей

Пилоны с именами героев будут облицованы в гранит, рядом заменят брусчатку
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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В Ставрополе стартовали работы по реконструкции мемориала «Огонь Вечной Славы».

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Пилоны с именами героев будут облицованы в гранит, рядом заменят брусчатку, а также проведут работы по отведению грунтовых вод и гидроизоляции памятника со стороны западного склона Крепостной горы. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

По словам главы города Ивана Ульянченко, из краевого бюджета на эти цели выделили около 11 млн рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске перед музеем «Россия - Моя история» откроют аллею звёзд. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Там же и добавили, что на этой алее напишут имена спортсменов, артистов и всех, кто прославляет Пятигорск. Торжественное открытие планируется на 240-летние города с участием всех отмеченных знаменитостей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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