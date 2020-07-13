Жители Ставрополя могут получить субсидию на оплату ЖКХ

13 Июль 2020 2020-07-13T10:38:51+03:00

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В Ставрополе рассказали, как получить безвозмездную социальную помощь на оплату услуг ЖКХ. Сейчас субсидию получают более 11500 горожан. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Возможность появилась после договоренности между администрацией города и Городским расчетным центром. О субсидиях расскажут в платежных документах на коммуналку. Рядом укажут номера комитета труда и социальной защиты населения мэрии.

- Помощь предусмотрена, если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину максимально допустимой доли расходов на эти статьи в совокупном доходе семьи (в Ставропольском крае - 22%), - сказано в сообщении.

Главное условие - отсутствие долгов. Если у клиента есть задолженности - можно заключить соглашение на поэтапное погашение.

Подать документы можно в комитет труда и социальной защиты населения (улица Ленина д.415б, каб. 112), или в один из отделении МФЦ. Работа ведется по предварительной договоренности. На прием можно записаться по телефонам:

- в МФЦ – 24-77-52,

- в комитете – 56-59-02.

ИСТОЧНИК KP.RU