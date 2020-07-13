2020-07-13T10:52:22+03:00
Происшествия

На Ставрополье из-за прорыва трубы отключили воду

Без водоснабжения остаются почти 1,5 тысячи домов
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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На Ставрополье почти 1,5 тысячи домов остались без воды из-за прорыва трубы. Среди тех, кого отключили от водоснабжения - четыре социально значимых объекта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ставропольскому краю.

Сообщение о прорыве поступило после девяти часов 13 июля. ЧП случилось на Кубанском водоводе в Минераловодском районе, специалисты уже приостановили подачу воды. Без снабжения остаются поселки Новотерский и Первомайский, хутора Славянский и Красный Пахарь, СОТ "Нива". Всего в зоне отключения - 1451 абонент.

- Из работающих социально значимых объектов – четыре штуки: МУП «Славянка», ЗАО «Новотерское», МКОУ СОШ № 14 в хуторе Красный Пахарь, МКДОУ детский сад комбинированного вида № 22 «Улыбка» в хуторе Красный Пахарь, - сказано в сообщении.

На месте работают аварийные службы. Ремонт, предположительно, закончат к 21 часу. Абонентам подвозят воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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