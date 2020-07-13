2020-07-13T10:52:25+03:00
Происшествия

На Ставрополье отец зарезал 8-месячную дочь

Мужчину ждет 16 лет исправительной колонии строгого режима
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба СКР России по СтавропольюФото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
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Инцидент произошел ночью 2 мая 2019 года в селе Бешпагире Шпаковского района Ставрополья.

В одном из частных домов мужчина поссорился со своей женой. После этого он несколько раз ударил ножом в шею своей 8-месячней дочери. Малышка скончалась на месте. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления следкома России.

Против отца возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Суд приговорил злоумышленника к 16 годам исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

А также выплатой морального вреда в размере 1 миллиона рублей и возмещением материального вреда в сумме 28 тысяч 600 рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого возбудили пятое уголовное дело. Он подозревается в получении взятки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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