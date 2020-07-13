Экс-глава минстроя Ставрополья подозревается в получении крупной взятки
Ставропольские следователи занялись еще одним эпизодом в биографии экс- министра строительства и архитектуры края Алексея Когарлыцкого.
Пятое уголовное дело возбудили на бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого
Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере лицом, занимающим государственную должность. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома России.
По данным ведомства, в декабре 2017 года чиновник пообещал высокопоставленному сотруднику компании АО «Гипроздрав» помогать при согласовании работ на строительстве корпуса Ставропольского краевого кардиологического диспансера. За свои услуги министр потребовал откат в размере 15,5 миллиона рублей.
Напомним, это уже пятое уголовное дело, которое возбудили против Алексея Когарлыцкого.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, как как ставропольский министр стал мультимиллионером на «откатах».
Ягодкой на «последнем торте» оказался госконтракт на 100 млн рублей на инженерные изыскания и разработку проектной документации нового корпуса Ставропольского онкологического диспансера.
На нем Когарлыцкий захотел стать мульмиллионером, потребовав себе «откат» в 40 процентов от стоимости тендера.
Руководство фирмы-подрядчика вынуждено было пойти на условия. Взятка в 34 миллиона рублей была заплачена Когарлыцкому.
Кстати, как сообщил собственный источник «КП-Северный Кавказ», чиновник потратил многомиллионный «откат» на покупку люксовых иномарок. В данный момент дорогостоящие автомобили находятся под арестом.
Сейчас предприимчивый министр находится в ставропольском СИЗО. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU