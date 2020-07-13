Экс-глава минстроя Ставрополья подозревается в получении крупной взятки

13 Июль 2020 2020-07-13T13:05:01+03:00

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, как как ставропольский министр стал мультимиллионером на «откатах» Фото: Олег ЗОЛОТО

На Алексея Когарлыцкого завели очередное дело о взятке от проектной компании

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Ставропольские следователи занялись еще одним эпизодом в биографии экс- министра строительства и архитектуры края Алексея Когарлыцкого.

Пятое уголовное дело возбудили на бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого 00:00 00:00

Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере лицом, занимающим государственную должность. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома России.

По данным ведомства, в декабре 2017 года чиновник пообещал высокопоставленному сотруднику компании АО «Гипроздрав» помогать при согласовании работ на строительстве корпуса Ставропольского краевого кардиологического диспансера. За свои услуги министр потребовал откат в размере 15,5 миллиона рублей.

Напомним, это уже пятое уголовное дело, которое возбудили против Алексея Когарлыцкого.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, как как ставропольский министр стал мультимиллионером на «откатах».

Ягодкой на «последнем торте» оказался госконтракт на 100 млн рублей на инженерные изыскания и разработку проектной документации нового корпуса Ставропольского онкологического диспансера.

На нем Когарлыцкий захотел стать мульмиллионером, потребовав себе «откат» в 40 процентов от стоимости тендера.

Руководство фирмы-подрядчика вынуждено было пойти на условия. Взятка в 34 миллиона рублей была заплачена Когарлыцкому.

Кстати, как сообщил собственный источник «КП-Северный Кавказ», чиновник потратил многомиллионный «откат» на покупку люксовых иномарок. В данный момент дорогостоящие автомобили находятся под арестом.

Сейчас предприимчивый министр находится в ставропольском СИЗО. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU