На Ставрополье количество умерших от коронавируса на достигло 120

13 Июль 2020 2020-07-13T12:07:30+03:00

За сутки у 75 человек подтвердился диагноз, выздоровели 10 пациентов

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В нашем регионе за сутки скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Всего на Ставрополье умерли уже 120 человек.

- До больничной койки лучше не доводить, - считает глава края Владимир Владимиров.

Губернатор отметил, что прошедший день по динамике изменений мало отличается от предыдущего. За сутки у 75 человек подтвердился диагноз, выздоровели 10 пациентов.

Кстати, Ставропольский край остается на 1 этапе снятия ограничений. Это означает, что в регионе разрешается:

- занятия спортом на улице и открытых площадках (при условии совместных тренировок не больше 2 человек с сохранением дистанции);

- одиночные и семейные прогулки;

- работа предприятий торговли непродовольственными товарами (площадью до 400 кв.м с отдельным уличным входом);

- работа парикмахерских и т.д.;

- открытие летних кафе (не столовые и кафе, обслуживающие работников предприятия);

- открытие курортных парков.

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ИСТОЧНИК KP.RU