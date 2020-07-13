2020-07-13T12:07:30+03:00
Общество

На Ставрополье количество умерших от коронавируса на достигло 120

За сутки у 75 человек подтвердился диагноз, выздоровели 10 пациентов
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Изменить размер текста:

В нашем регионе за сутки скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Всего на Ставрополье умерли уже 120 человек.

- До больничной койки лучше не доводить, - считает глава края Владимир Владимиров.

Губернатор отметил, что прошедший день по динамике изменений мало отличается от предыдущего. За сутки у 75 человек подтвердился диагноз, выздоровели 10 пациентов.

Кстати, Ставропольский край остается на 1 этапе снятия ограничений. Это означает, что в регионе разрешается:

- занятия спортом на улице и открытых площадках (при условии совместных тренировок не больше 2 человек с сохранением дистанции);

- одиночные и семейные прогулки;

- работа предприятий торговли непродовольственными товарами (площадью до 400 кв.м с отдельным уличным входом);

- работа парикмахерских и т.д.;

- открытие летних кафе (не столовые и кафе, обслуживающие работников предприятия);

- открытие курортных парков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ставрополе «Огонь Вечной Славы» отреставрируют за 11 млн рублей

Пилоны с именами героев будут облицованы в гранит, рядом заменят брусчатку (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Северном Кавказе 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП под Черкесском погибли два водителя
В Пятигорске мужчина обобрал двух иностранцев на полмиллиона рублей
На Ставрополье сезон загородных лагерей пока откладывается
Арестованного ингушского депутата лишили членства в партии
В Ставрополе в эксплуатацию ввели детский сад на 300 мест
В Ставропольском крае 7 сел получат новый водовод
На Ставрополье более 500 детей болеют коронавирусом
На Ставрополье полицейские поймали пьяную мать за рулем легковушки
На Ставрополье обмолочено 87% уборочной площади
В Ставрополе ООО «АгроСервисЮг» рассказал, что нужно аграриям во время посевной кампании
Марокканская саранча появилась в 16 районах Ставрополья
На Ставрополье количество умерших от коронавируса на достигло 120
Экс-глава минстроя Ставрополья подозревается в получении крупной взятки
На Ставрополье отец зарезал 8-месячную дочь
На Ставрополье из-за прорыва трубы отключили воду
Жители Ставрополя могут получить субсидию на оплату ЖКХ
В Ставрополе «Огонь Вечной Славы» отреставрируют за 11 млн рублей
На Ставрополье 13 июля прогнозируют сильные дожди с градом
В Пятигорске откроют аллею звезд знаменитых жителей курорта
В Железноводске появится «рубиное сердце» на сторожевой башне
На Ставрополье построят четыре крупных санатория
Ставропольчанка 7 лет незаконно получала выплаты по инвалидности
На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 75 человек
Из-за коротнувшего ноутбука едва не сгорела квартира в Ставрополе
В МВД Дагестана прокомментировали "убийство" задержанного полицейскими
Блогер Ида Галич прилетела к девочке, которой сделали самый дорогой укол в мире
Град и ливень обещают на Ставрополье 12, 13 и 14 июля
На Северном Кавказе самый высокий рост числа должников по ипотеке