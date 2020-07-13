На Ставрополье количество умерших от коронавируса на достигло 120
В нашем регионе за сутки скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Всего на Ставрополье умерли уже 120 человек.
- До больничной койки лучше не доводить, - считает глава края Владимир Владимиров.
Губернатор отметил, что прошедший день по динамике изменений мало отличается от предыдущего. За сутки у 75 человек подтвердился диагноз, выздоровели 10 пациентов.
Кстати, Ставропольский край остается на 1 этапе снятия ограничений. Это означает, что в регионе разрешается:
- занятия спортом на улице и открытых площадках (при условии совместных тренировок не больше 2 человек с сохранением дистанции);
- одиночные и семейные прогулки;
- работа предприятий торговли непродовольственными товарами (площадью до 400 кв.м с отдельным уличным входом);
- работа парикмахерских и т.д.;
- открытие летних кафе (не столовые и кафе, обслуживающие работников предприятия);
- открытие курортных парков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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