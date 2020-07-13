13 Июль 2020 2020-07-13T11:41:51+03:00

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В Ставрополе ООО «АгроСервисЮг» рассказал, что нужно аграриям во время посевной кампании. В первую очередь, превосходная прикатывающая система. Так, опытные аграрии знают, что прихотливая почва значительно повышает износ прикатывающей системы, дисков, бандажей, катков.

Ставропольские аграрии рассказали, как готовятся к посевной кампании 00:00 00:00

Что делать, когда случаются сезонные поломки и как в кротчайшие сроки найти качественные детали для ремонта техники?

На помощь приходит дилерский центр ООО «АгроСервисЮг». Там аграрии могут найти колеса, резиновые бандажи и катки ведущего зарубежного производителя — фирмы OTICO.

Специалисты рассказывают, в чем их преимущество:

Уникальная конструкция и специальный состав резины обеспечивают способность колеса к самоочистке.

Нулевой риск прокола из-за отсутствия давления внутри колеса.

- Отличные показатели в тяжелых условиях работы.

- Высокая устойчивость к боковым нагрузкам.

ООО «АгроСервисЮг» - официальный дилер компании OTICO в СКФО. OTICO предлагает самую широкую и многоцелевую гамму колес, подшипников FKL, резиновых бандажей и катков, как в стандартном исполнении, так и по индивидуальному заказу. Продукция OTICO применяется для оснастки любой почвообрабатывающей техники.

ИСТОЧНИК KP.RU