2020-07-13T11:41:51+03:00
Общество

В Ставрополе ООО «АгроСервисЮг» рассказал, что нужно аграриям во время посевной кампании

Продукция OTICO применяется для оснастки любой почвообрабатывающей техники
Ася АСРЯН@asya1693
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В Ставрополе ООО «АгроСервисЮг» рассказал, что нужно аграриям во время посевной кампании. В первую очередь, превосходная прикатывающая система. Так, опытные аграрии знают, что прихотливая почва значительно повышает износ прикатывающей системы, дисков, бандажей, катков.

Ставропольские аграрии рассказали, как готовятся к посевной кампании

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Что делать, когда случаются сезонные поломки и как в кротчайшие сроки найти качественные детали для ремонта техники?

На помощь приходит дилерский центр ООО «АгроСервисЮг». Там аграрии могут найти колеса, резиновые бандажи и катки ведущего зарубежного производителя — фирмы OTICO.

Специалисты рассказывают, в чем их преимущество:

Уникальная конструкция и специальный состав резины обеспечивают способность колеса к самоочистке.

Нулевой риск прокола из-за отсутствия давления внутри колеса.

- Отличные показатели в тяжелых условиях работы.

- Высокая устойчивость к боковым нагрузкам.

ООО «АгроСервисЮг» - официальный дилер компании OTICO в СКФО. OTICO предлагает самую широкую и многоцелевую гамму колес, подшипников FKL, резиновых бандажей и катков, как в стандартном исполнении, так и по индивидуальному заказу. Продукция OTICO применяется для оснастки любой почвообрабатывающей техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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