На Ставрополье обмолочено 87% уборочной площади

13 Июль 2020 2020-07-13T12:30:20+03:00

Вес местного каравая в этом году составит 5,5-5,7 миллиона тонн зерна

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На Ставрополье жатва выходит на финишную прямую. Хлеб убран уже на 87 % сельхозугодий. Валовой намолот составил 4,5 миллиона тонн. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

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Уборку уже завершили три района: Левокумский, Нефтекумский и Степновский. На очереди остальные населенные пункты. Жатву планируют завершить после 20 июля.

По словам Владимирова, прогнозы в сельском хозяйстве – дело неблагодарное. Однако на сегодняшнем этапе уже можно предположить, что вес ставропольского каравая в этом году составит 5,5-5,7 миллиона тонн зерна.

Фото: Инстаграм губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

А этого более чем достаточно, чтобы полностью закрыть наши собственные потребности.Ставрополью для своих нужд надо не более 2,5 миллиона тонн. Ещё 500 тысяч тонн зерна сформируют запас семян. Остальное – отправят на экспорт.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в 16 районах Ставрополья специалисты обнаружили марокканскую саранчу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона. В среднем на один квадратный метр приходится более 15 особей.

Максимальная численность вредителя – 200 особей на квадратный метр выявлена в Нефтекумском округе. Также на Ставрополье сейчас ведётся борьба с итальянским прусом. Его обнаружили в девяти районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU