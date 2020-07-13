На ставропольском предприятии более 150 сотрудников заразились коронавирусом
Вспышка произошла на одном из птицеводческих предприятий Благодарненского округа. Там более 150 сотрудников заразились коронавирусом. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников на планерке в краевом правительстве.
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По его словам, заболели 172 сотрудника, из них 153 — это только компания «Ресурс». Ситуация находится под контролем.
- Считаем, что угрозы закрытия предприятия нет, —прокомментировал Ситников.
В целом ситуация по Ставрополью с распространением коронавируса контролируемая. Но ежедневные сводки из больниц пока не позволяют перейти ко второму этапу снятия ограничений. Об этом сообщили на планерке в региональном правительстве.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае за сутки выявили 75 новых случаев заболевания коронавирусом. На данный момент диагноз подтвержден у 6239 человек. К сожалению, в том числе у 511 детей.
Напомним, что на Ставрополье болезнь победили 3981 человек. А накануне выписали 10 пациентов. За весь период пандемии не удалось спасти 120 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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