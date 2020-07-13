На ставропольском предприятии более 150 сотрудников заразились коронавирусом

13 Июль 2020 2020-07-13T18:19:52+03:00

В целом ситуация по Ставрополью с распространением коронавируса контролируемая. Но ежедневные сводки из больниц пока не позволяют перейти ко второму этапу снятия ограничений Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ежедневные сводки из больниц пока не позволяют перейти ко второму этапу снятия ограничений

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Вспышка произошла на одном из птицеводческих предприятий Благодарненского округа. Там более 150 сотрудников заразились коронавирусом. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников на планерке в краевом правительстве.

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По его словам, заболели 172 сотрудника, из них 153 — это только компания «Ресурс». Ситуация находится под контролем.

- Считаем, что угрозы закрытия предприятия нет, —прокомментировал Ситников.

В целом ситуация по Ставрополью с распространением коронавируса контролируемая. Но ежедневные сводки из больниц пока не позволяют перейти ко второму этапу снятия ограничений. Об этом сообщили на планерке в региональном правительстве.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае за сутки выявили 75 новых случаев заболевания коронавирусом. На данный момент диагноз подтвержден у 6239 человек. К сожалению, в том числе у 511 детей.

Напомним, что на Ставрополье болезнь победили 3981 человек. А накануне выписали 10 пациентов. За весь период пандемии не удалось спасти 120 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU