На Ставрополье коронавирусом за сутки заболело 64 человека

14 Июль 2020 2020-07-14T08:18:04+03:00

Как сообщил губернатор Ставрополья, за сутки число снятых с меднаблюдения пациентов вновь увеличилось Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

126 пациентов выздоровели за прошедший день

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели еще 64 человека. Умерших за прошедший день нет.

Число зараженных в регионе достигло 6303. Победили болезнь - 4107 жителей Ставрополья.

Как сообщил губернатор Ставрополья, за сутки число снятых с меднаблюдения пациентов вновь увеличилось.

Оно практически вдвое превысило количество новых фактов заболевания, которых в свою очередь, стало меньше.

Напомним, что на Ставрополье сезон загородных лагерей пока откладывается. Роспотребнадзор запретил на Ставрополье все массовые мероприятия с детьми до конца года. Постановление российского правительства опубликовали на этой неделе.

Можно собираться группой на открытом воздухе, но избегая контактов с детьми из других отрядов.

ИСТОЧНИК KP.RU