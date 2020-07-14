На Ставрополье коронавирусом за сутки заболело 64 человека
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели еще 64 человека. Умерших за прошедший день нет.
Число зараженных в регионе достигло 6303. Победили болезнь - 4107 жителей Ставрополья.
Как сообщил губернатор Ставрополья, за сутки число снятых с меднаблюдения пациентов вновь увеличилось.
Оно практически вдвое превысило количество новых фактов заболевания, которых в свою очередь, стало меньше.
Напомним, что на Ставрополье сезон загородных лагерей пока откладывается. Роспотребнадзор запретил на Ставрополье все массовые мероприятия с детьми до конца года. Постановление российского правительства опубликовали на этой неделе.
Можно собираться группой на открытом воздухе, но избегая контактов с детьми из других отрядов.
ИСТОЧНИК KP.RU