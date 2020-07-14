В Пятигорске под колесами иномарки скончалась 72-летняя женщина

14 Июль 2020 2020-07-14T09:27:12+03:00

По словам водителя, женщина внезапно появилась на дороге и в сторону водителя не смотрела Фото: Павел МАРТИНЧИК

По словам водителя, пенсионерка внезапно появилась на дороге и в сторону водителя не смотрела

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Инцидент произошел 13 июля, около 12:30, на улице Степной в Пятигорске. Водитель автомобиля «Лада – XRAY» сбил старушку, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

В результате 72–летняя местная жительница скончалась на месте происшествия. За рулем автомобиля был 74–летний водитель.

Он не имел признаков опьянения. За последние 2 года к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. По факту происшествия проводится проверка.

По словам водителя, женщина внезапно появилась на дороге и в сторону водителя не смотрела. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU