В Пятигорске под колесами иномарки скончалась 72-летняя женщина
Инцидент произошел 13 июля, около 12:30, на улице Степной в Пятигорске. Водитель автомобиля «Лада – XRAY» сбил старушку, которая переходила дорогу в неустановленном месте.
В результате 72–летняя местная жительница скончалась на месте происшествия. За рулем автомобиля был 74–летний водитель.
Он не имел признаков опьянения. За последние 2 года к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. По факту происшествия проводится проверка.
По словам водителя, женщина внезапно появилась на дороге и в сторону водителя не смотрела. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставрополью.
ИСТОЧНИК KP.RU