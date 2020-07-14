На Ставрополье более 500 сирот получат жилье в 2020 году
На Ставрополье в 2020 году более 500 сирот получат жилье. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. На покупку квартир выросшим детям-сиротам выделили 792 млн рублей.
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За первое полугодие 182 очередника получили квартиры, ещё 75 подали заявления на предоставление им сертификатов на покупку жилья.
Для сирот покупают квартиры в готовых домах или строят отдельное социальное жилье.
Так, в прошлом году квартиры предоставили 505 сиротам. А в 2020 году рассчитывают обеспечить не меньше нуждающихся.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе в стационар поступила пациентка с полным предлежанием и врастанием в стенки матки плаценты. Это означало, что при родах женщина полностью закроет ход для рождающегося малыша.
Такая патология опасна для женщины обильным кровотечением, экстренным кесаревым сечением, удалением матки, в худшем случае – инвалидизацией или даже летальным исходом.
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ИСТОЧНИК KP.RU