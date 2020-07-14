2020-07-14T09:43:19+03:00
Общество

В Железноводске показатели курортного сбора в 2020 году упали

В этом году на деньги курортного сбора проходят работы по восстановлению терренкуров в нижней части Курортного парка
Ася АСРЯН@asya1693
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Пандемия коронавируса отрицательно повлияла на показатели курортного сбора в ЖелезноводскеПандемия коронавируса отрицательно повлияла на показатели курортного сбора в ЖелезноводскеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Пандемия коронавируса отрицательно повлияла на показатели курортного сбора в Железноводске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Так, за первые шесть месяцев этого года курорт собрал 10 миллионов рублей.

—Мы надеемся наверстать, но это будут совсем другие цифры. В следующем году придется пересмотреть план ремонта курортной инфраструктуры, —прокомментировал градоначальник Евгений Моисеев.

Он также добавил, что в этом году на деньги курортного сбора проходят работы по восстановлению терренкуров в нижней части Курортного парка.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Кисловодске пройдут работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс курзала» 1895 года. А начнутся они с реставрации и капитального ремонта пешеходных мостов через улицы Вокзальную и Карла Маркса.

Пешеходные мосты входят в «Комплекс курзала» и считаются объектами культурного наследия регионального значения. Их построили в конце XIX века.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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