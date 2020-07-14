На Ставрополье тепличные хозяйства получат отсрочку по кредитам
Аграрии региона, взявшие кредит с господдержкой на строительство, реконструкцию или модернизацию тепличного комплекса, смогут выплачивать его в течение 12 лет. Такое постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Ранее займы выдавали максимум на 8 лет.
Новые правила фиксируют, что аграрии могут заключить с банком дополнительное соглашение, которое позволит продлить срок пользования займом. Эта норма касается кредитных договоров, заключённых до 31.12.2016 года.
По данным министерства сельского хозяйства Ставрополья, она коснется 6 тепличных хозяйств. Кроме того, агропредприятия получили право на отсрочку по выплате основного долга за 2020 год по всем займам с господдержкой, выданным до 2016 года.
Ранее «КП-Северный кавказ» писала, что на Ставрополье выпускают 45 наименований прохладительных напитков. В регионе их розлив ведут 16 организаций.
Ассортимент выпускаемой продукции постоянно расширяется и составляет более 45 наименований.
Кроме традиционных напитков, таких как «Груша», «Тархун», «Крем-сода», выпускаются напитки на основе горной минеральной воды, сахарного сиропа, натуральных экстрактов фруктов, трав и ягод.
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регионе их розлив ведут 16 организаций (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU