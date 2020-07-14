На Ставрополье полицейского подозревают в покушении на мошенничество

14 Июль 2020 2020-07-14T10:21:13+03:00

Кроме того, мужчине, передававшему деньги, СКР также предъявил обвинение по статье «Посредничество во взяточничестве»

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Экс- начальник отдела специальных экспертиз и технологий экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Ставрополью стал фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба краевой полиции.

По данным ведомства, в январе мужчина получил от своего знакомого 500 тысяч рублей.

Эти деньги передавались за решение вопроса об указании в экспертном заключении меньшего чем в действительности размера наркотического средства по материалу проверки о хранении наркотиков.

Передача денег проходила в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Кроме того, мужчине, передававшему деньги, СКР также предъявил обвинение по статье «Посредничество во взяточничестве».

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством.

К строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом привлечены его непосредственные руководители. Об этом сообщили в краевой полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU