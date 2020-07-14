Ставропольские фермеры получили почти 200 млн рублей

14 Июль 2020 2020-07-14T10:04:41+03:00

Основатель первой в регионе оленеводческой фермы пустит свой грант на расширение поголовья и производство продукции из оленьих пантов

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В Ставрополе накануне вручили гранты по направлениям «На развитие семейных ферм» и «Агростартап».

Счастливчиками стала 26 фермера, которые успешно прошедли конкурсный отбор. На поддержку в этом году им выделили 198 млн рублей. Об этом сообщил

министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников. Один из тех, кто получил грант — ставрополец Владимир Тальберг.

Основатель первой в регионе оленеводческой фермы пустит свой грант на расширение поголовья и производство продукции из оленьих пантов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье жатва выходит на финишную прямую. Хлеб убран уже на 87 % сельхозугодий. Валовой намолот составил 4,5 миллиона тонн. Уборку уже завершили три района: Левокумский, Нефтекумский и Степновский.

На очереди остальные населенные пункты. Жатву планируют завершить после 20 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU