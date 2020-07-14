2020-07-14T10:04:41+03:00
Общество

Ставропольские фермеры получили почти 200 млн рублей

Основатель первой в регионе оленеводческой фермы пустит свой грант на расширение поголовья и производство продукции из оленьих пантов
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставрополе накануне вручили гранты по направлениям «На развитие семейных ферм» и «Агростартап».

Счастливчиками стала 26 фермера, которые успешно прошедли конкурсный отбор. На поддержку в этом году им выделили 198 млн рублей. Об этом сообщил

министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников. Один из тех, кто получил грант — ставрополец Владимир Тальберг.

Основатель первой в регионе оленеводческой фермы пустит свой грант на расширение поголовья и производство продукции из оленьих пантов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье жатва выходит на финишную прямую. Хлеб убран уже на 87 % сельхозугодий. Валовой намолот составил 4,5 миллиона тонн. Уборку уже завершили три района: Левокумский, Нефтекумский и Степновский.

На очереди остальные населенные пункты. Жатву планируют завершить после 20 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье обмолочено 87% уборочной площади

Вес местного каравая в этом году составит 5,5-5,7 миллиона тонн зерна (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вячеслава Битарова поблагодарили за помощь в развитии «Яндекс.Лицея»
Банк УРАЛСИБ; Как получить ипотеку под 5,9% процента
На Ставрополье врачи оказывают помощь водителям при жаркой погоде
ВТБ проведет для бизнеса двухдневную онлайн-конференцию «Продукты и продажи»
«Полицейские пытались его остановить»: лихач на «BMW» разбился в Осетии, удирая от патруля ДПС
На Ставрополье водоснабжение улучшилось в 14 населенных пунктах
В Ставрополе 40-метровый фонтан обустроят на площади Декабристов
Штангист из Ставрополя попал в книгу рекордов Гиннесса
В Невинномысске откроются 2 надземных перехода
В Пятигорске реставраторы обнаружили в дверном замке старинную монету
Третий стал первым: Билялу Махову вручили золото Олимпиады-2012 спустя 8 лет
Молодые ставропольцы избили и ограбили попутчика
Ставропольские фермеры получили почти 200 млн рублей
На Ставрополье полицейского подозревают в покушении на мошенничество
На Ставрополье тепличные хозяйства получат отсрочку по кредитам
В Железноводске показатели курортного сбора в 2020 году упали
На Ставрополье более 500 сирот получат жилье в 2020 году
В Пятигорске под колесами иномарки скончалась 72-летняя женщина