2020-07-14T10:27:47+03:00
Происшествия

Молодые ставропольцы избили и ограбили попутчика

По пути водитель остановил автомобиль и обвиняемые стали требовать от пассажира передать им деньги
Ася АСРЯН@asya1693
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По пути водитель остановил автомобиль и обвиняемые стали требовать от пассажира передать им деньги. Мужчина на это требование ответил отказомПо пути водитель остановил автомобиль и обвиняемые стали требовать от пассажира передать им деньги. Мужчина на это требование ответил отказомФото: архив КП
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На Ставрополье 23 –летний мужчина и 16-летний подросток обвиняются в разбое. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома России.

По данным ведомства, 11 декабря молодые люди согласились отвезти парня из села Покойного в Минеральные Воды.

По пути водитель остановил автомобиль и обвиняемые стали требовать от пассажира передать им деньги. Мужчина на это требование ответил отказом.

После чего они избили его и забрали мобильный, две кредитные карты и деньги. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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