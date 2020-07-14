Молодые ставропольцы избили и ограбили попутчика
По пути водитель остановил автомобиль и обвиняемые стали требовать от пассажира передать им деньги
По пути водитель остановил автомобиль и обвиняемые стали требовать от пассажира передать им деньги. Мужчина на это требование ответил отказомФото: архив КП
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На Ставрополье 23 –летний мужчина и 16-летний подросток обвиняются в разбое. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома России.
По данным ведомства, 11 декабря молодые люди согласились отвезти парня из села Покойного в Минеральные Воды.
По пути водитель остановил автомобиль и обвиняемые стали требовать от пассажира передать им деньги. Мужчина на это требование ответил отказом.
После чего они избили его и забрали мобильный, две кредитные карты и деньги. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU