2020-07-14T10:37:55+03:00
Общество

В Пятигорске реставраторы обнаружили в дверном замке старинную монету

Есть предположение, что копейка была предназначена для привлечения денег в дом
Ася АСРЯН@asya1693
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Есть предположение, что копейка была предназначена для привлечения денег в домЕсть предположение, что копейка была предназначена для привлечения денег в домФото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ
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В Пятигорске во время реставрации двери дома обнаружили 10-копеечную монету 1936 года выпуска. Она лежала в полости для замка. Есть предположение, что копейка была предназначена для привлечения денег в дом, - пишет «Победа 26». Реставрацию организовали активисты «Том Сойер Феста», которые стараются сохранять историческую среду городов. Во время капремонта дверь могли заменить на металлическую.

Местные жители на собрании поддержали идею активистов отреставрировать деревянную дверь начала XX века.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что монету номиналом 10 рублей выставил на одном из интернет-сайтов житель Махачкалы. Он надеется заработать на ее продаже семь миллионов рублей. Такую большую сумму предприимчивый дагестанец запросил в связи с наличием редкого брака.

По его словам, брак заключается в том, что на монете не указан год выпуска.

— Такой брак в современной России считается самым редким, — уверяет хозяин «монеты-призрака» по имени Магомед. — Тот, кто приобретет эту монету, не пожалеет. Она принесет большую удачу и благополучие. А также удивит всех ваших коллег и друзей. С этой монетой вы станете намного популярнее, — такими предложениями молодой «бизнесмен» решил заманить клиентов в сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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