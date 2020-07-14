В Невинномысске откроются 2 надземных перехода

14 Июль 2020 2020-07-14T12:57:35+03:00

Модульные конструкции возведут из металлокаркаса, основание и опорные части перехода устроят из монолитного железобетона

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В промышленной столице Ставрополья продолжают строить две надземные переходы над трассой Р-217 «Кавказ» и на ее пересечении с улицей Баумана.

Работы ведутся с соблюдением необходимых норм. Об этом рассказал градоначальник сообщил Михаил Миненков.

- Сейчас на объектах залили фундамент и скоро приступят к возведению моста. На пересечении улицы Баумана подобные работы начнутся в течение полутора недель. Строительство ведется с соблюдением необходимых норм. Длина пешеходных переходов составляет 20 метров, а высота – 5,5 метров, - прокомментировал градоначальник.

Тем временем глава Ставрополя Иван Ульянченко проверил, как идут работы на территории Комсомольского озера, в сквере Декабристов, а также строительство детского сада на ул. Тюльпановой.

На Комсомольском озере работы в самом разгаре. Завершается ремонт дамбы, укладывается плитка на пешеходных дорожках, выполняется установка оборудования на спортивных площадках, смонтированы пирсы, облицовываются зоны отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU