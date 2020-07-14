Штангист из Ставрополя попал в книгу рекордов Гиннесса
Антон Шиловский ждал ответ полгода
Фото: пресс-служба мэрии Ставрополя
Изменить размер текста:
Житель Ставрополь Антон Шиловский поставил рекорд и попал в книгу Гиннесса. Мужчина работает воспитателем в гимназии №24 имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г.Ядрова, сообщает пресс-служба городской администрации.
Фото: пресс-служба мэрии Ставрополя
Горожанин перебил мировой рекорд по становой тяги штанги весом в 100 килограмм на максимальное количество повторений за одну минуту. Попытку Шиловский сделал 2 февраля 2020 года. Только 9 июля из книги рекордов Гиннесса пришел официальный ответ - попытка засчитана.
ИСТОЧНИК KP.RU