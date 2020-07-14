Штангист из Ставрополя попал в книгу рекордов Гиннесса

14 Июль 2020 2020-07-14T11:25:30+03:00

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Житель Ставрополь Антон Шиловский поставил рекорд и попал в книгу Гиннесса. Мужчина работает воспитателем в гимназии №24 имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г.Ядрова, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: пресс-служба мэрии Ставрополя

Горожанин перебил мировой рекорд по становой тяги штанги весом в 100 килограмм на максимальное количество повторений за одну минуту. Попытку Шиловский сделал 2 февраля 2020 года. Только 9 июля из книги рекордов Гиннесса пришел официальный ответ - попытка засчитана.

ИСТОЧНИК KP.RU