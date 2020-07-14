В Ставрополе 40-метровый фонтан обустроят на площади Декабристов

14 Июль 2020 2020-07-14T11:00:13+03:00

Сейчас проходит подготовка к монтажу, почти готовы коммуникации, залиты подпорные стены

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В Ставрополе построят новый фонтан, длина которого превысит 40 метров. Об этом сообщил градоначальник Иван Ульянченко. По его словам, фонтан будет находиться вдоль сквера Декабристов.

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Сейчас проходит подготовка к монтажу, почти готовы коммуникации, залиты подпорные стены.

- Напомню, сквер расположится в двух зонах и обзаведется самой длинной скамейкой в городе. Её длина составит 42 метра. Работы завершим к осени. Держу ход реконструкции сквера на личном контроле, - прокомментировал мэр краевого центра.

Ранее «КП-северный Кавказ» писала, что в Кисловодске отреставрируют старинные пешеходные мосты.

Пешеходные мосты входят в «Комплекс курзала» и считаются объектами культурного наследия регионального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU