На Ставрополье водоснабжение улучшилось в 14 населенных пунктах
Около 20 тысяч жителей Андроповского района получили качественное водоснабжение в результате ремонта очистных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ставрополья. Там же и добавили, что на ремонт выделили 150 миллионов рублей в рамках региональной программы водоснабжения.
Теперь в 14 селах стало поступать на 1 тысячу кубометров больше воды. Улучшение почувствовали 20 тысяч местных жителей – две трети населения района.
В Ставрополе накануне вручили гранты по направлениям «На развитие семейных ферм» и «Агростартап».
Счастливчиками стала 26 фермера, которые успешно прошедли конкурсный отбор. На поддержку в этом году им выделили 198 млн рублей. Об этом сообщил
министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников. Один из тех, кто получил грант — ставрополец Владимир Тальберг.
ИСТОЧНИК KP.RU