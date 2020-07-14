На Ставрополье водоснабжение улучшилось в 14 населенных пунктах

14 Июль 2020 2020-07-14T11:36:09+03:00

В рамках региональной программы водоснабжения на ремонт выделили 150 миллионов рублей

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Около 20 тысяч жителей Андроповского района получили качественное водоснабжение в результате ремонта очистных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ставрополья. Там же и добавили, что на ремонт выделили 150 миллионов рублей в рамках региональной программы водоснабжения.

Теперь в 14 селах стало поступать на 1 тысячу кубометров больше воды. Улучшение почувствовали 20 тысяч местных жителей – две трети населения района.

В Ставрополе накануне вручили гранты по направлениям «На развитие семейных ферм» и «Агростартап».

Счастливчиками стала 26 фермера, которые успешно прошедли конкурсный отбор. На поддержку в этом году им выделили 198 млн рублей. Об этом сообщил

министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников. Один из тех, кто получил грант — ставрополец Владимир Тальберг.

ИСТОЧНИК KP.RU