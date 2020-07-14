Банк УРАЛСИБ; Как получить ипотеку под 5,9% процента

14 Июль 2020 2020-07-14T12:15:53+03:00

Сегодня для оформления кредита на новостройку нужно всего два документа

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Программа «Ипотека 6,5%» оказалась очень востребованной, особенно в Краснодарском крае. Ипотеку под такой процент дают на покупку квартиры в новостройках.

Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита в рамках этой программы.

- Теперь она в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 млн руб. В Краснодарском крае, а также в других городах и регионах - 6 млн рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе банка УРАЛСИБ.

Программа льготного ипотеченого кредитования действует до 1 ноября 2020 года. Если взять кредит 5 млн руб. и больше, то процент будет ниже: вместо 6,5% будет 5,99%.

- Минимальный размер первоначального взноса должен составлять 15% от стоимости покупаемой недвижимости, - добавили в банке. - Чтобы подать заявку, нужно предоставить два документа. Один из них - паспорт, а второй можно выбрать из перечня: ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Общие условия кредитования физических лиц (граждане РФ в возрасте от 18 до 70 лет, наличие постоянной или временной регистрации на территории РФ, стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев) на приобретение квартиры на первичном рынке жилья в многоквартирном доме или доме блокированной застройки (таунхаусе) у юридического лица по программе «Ипотека 6,5%»: процентная ставка от 5,99% до 7,5% годовых за пользование кредитом устанавливается в зависимости от суммы кредита, наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности заемщиков, а также страхования приобретаемой недвижимости (после ввода дома в эксплуатацию). Минимальная сумма кредита — 300 000 руб. Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредита — от 3 до 30 лет (включительно). Максимальная сумма кредита: до 12 000 000 руб. — г. Москва, Московская обл., г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл. и до 6 000 000 руб. — другие регионы присутствия Банка. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (перечень рекомендованных страховых компаний размещен на сайте Банка uralsib.ru; тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости). Обеспечение — залог/залог прав требования приобретаемого объекта недвижимости, удовлетворяющего требованиям Банка. Минимальный первоначальный взнос — 15%, при подаче заявки по минимальному пакету документов минимальный размер первоначального взноса составляет: не менее 30% — по программе «Ипотека по двум документам» для клиентов застройщиков, указанных в перечне партнеров Банка по программе «Ипотека по двум документам» и не менее 40% — по программе «Ипотека по двум документам» для остальных категорий клиентов. Досрочное погашение кредита без ограничений. Подробная информация по условиям кредитования — www.uralsib.ru или по телефону 8-800-250-57-57. Тарифы действительны на 15.06.2020. Изменение условий кредитования производится Банком в одностороннем порядке. Не является публичной офертой. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»