«Полицейские пытались его остановить»: лихач на «BMW» разбился в Осетии, удирая от патруля ДПС

14 Июль 2020 2020-07-14T12:03:47+03:00

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В Северной Осетии гонки на черном «BMW» закончились трагедией. Поздним вечером на Архонском шоссе в районе автовокзала Владикавказа наглухо затонированную иномарку начал преследовать патруль ГАИ. Сотрудники увидели, как лихач на бешеной скорости, двигаясь по «встречке», едва не протаранил несколько машин.

- Двигаясь по трассе на большой скорости, он дважды проехал на запрещающий сигнал светофора, едва не совершив ДТП с другими транспортными средствами, что было зафиксировано и камерами видеонаблюдения, - рассказывают в МВД РСО-Алания.

Происходящее сняли на камеру:

Погоня за лихачом в Осетии. В итоге он разобьется..

- Полицейские пытались его остановить, - продолжают в ведомстве. - Водителю неоднократно подавались сигналы с применением громкоговорителя об остановке — они были проигнорированы.

Вдавив педаль газа до отказа, лихач скрылся с глаз сотрудников в районе села Гизель. Но уже скоро опрокинутую машину нашли на обочине. И хотя инспекторы сделали все — оказали экстренную помощь, вызвали «Скорую» и спасателей, трагедии избежать не удалось. Водитель «BMW» скончался на месте. Но выжил пассажир, который незамедлительно был доставлен в ближайшую больницу.

- Нарушителем оказался житель села Гизель 1983 года рождения. По предварительным данным, в момент совершения противоправных деяний, повлекших ДТП, оба гражданина находились в транспортном средстве в состоянии опьянения, - заявили в республиканском МВД.

Фото с места ЧП

ИСТОЧНИК KP.RU