ВТБ проведет для бизнеса двухдневную онлайн-конференцию «Продукты и продажи»

14 Июль 2020 2020-07-14T11:51:02+03:00

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ВТБ проведет бесплатную онлайн-конференцию «Продукты и продажи» для предпринимателей. Мероприятие состоится 15 - 16 июля на площадке образовательной платформы банка «Ближе к делу». В ходе конференции эксперты - владельцы бизнеса и действующие тренеры-консультанты по продажам - расскажут, как продавать в различных экономических условиях и поделятся опытом создания успешных в продажах продуктов.

Первый день конференции будет посвящен продуктам, где спикеры расскажут о том, как выбрать нишу для бизнеса, сформулировать уникальное торговое предложение, удачно «упаковать» продукт и тем самым выгодно отстроиться от конкурентов.

Во второй день конференции речь пойдет о продажах, способах увеличения среднего чека, выстраивании воронки продаж, усилении предложения с помощью различных инструментов, а также о поиске хороших продающих сотрудников.

Среди спикеров конференции: Сергей Азимов, эксперт из ТОП-20 лучших бизнес-тренеров России по продажам; Алексей Брешин, представитель компании Visa; Павел Боревич, основатель Digital-агентства Gradus°; Кристина Петрухнова, основатель и генеральный директор Центра информационной поддержки бизнеса «Аспект»; Дмитрий Ковпак, эксперт № 1 в теме ведения бизнеса с Китаем, основатель China Business Forum; Наталья Громова, эксперт по HR и рекрутингу платформы HRspace (HH.ru); Настасья Белочкина, сооснователь конструктора и визуализатора криптов продаж Hyper-Script.ru.

- В рамках всесторонней поддержки предпринимателей мы стремимся предоставить им доступ к полезному контенту, который поможет им эффективно развивать дело. Это уже третья конференция, которую в этом году мы дистанционно проводим для представителей бизнеса, каждое из предыдущих двух мероприятий собрало более 300 предпринимателей со всей страны. В рамках новой встречи начинающие предприниматели найдут для себя понятные инструкции для старта, а бизнесмены с опытом смогут по-новому взглянуть на свой продукт, - отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ.

Конференция «Продукты и продажи» пройдет 15 - 16 июля с 14.00 до 17.00 в онлайн-формате на информационно-образовательной платформе ВТБ . На портале предпринимателям доступно бесплатное обучение от профессионалов рынка как в режиме онлайн-формата, так и в записи, а также статьи на самые актуальные бизнес-темы.

Подключиться к мероприятию можно в любой момент из любой точки страны и мира, выбрав в расписании интересующее выступление. Для участия в конференции необходима предварительная регистрация.

ИСТОЧНИК KP.RU