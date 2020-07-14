На Ставрополье врачи оказывают помощь водителям при жаркой погоде

Фото: пресс-служба УГИБДД по Ставрополья

В Кочубеевском районе Ставрополья в минувшие выходные автоинспекторы останавливали водителей большегрузного и пассажирского транспорта, чтобы поинтересоваться их здоровьем.

Медработник измерял артериальное давление, сердечные ритмы, общее состояние. И в случае выявления недомогания автолюбителю предлагали сделать перерыв в пути и бутылку воды.

В некоторых районах Ставрополья среднесуточная температура превышает отметку в 37 градусов, с непривычки у участников дорожного движения возникает вероятность ухудшения самочувствия, приступов гипертонии, тепловых ударов и переутомления.

Особенно это касается водителей-дальнобойщиков, которые проводят за рулем по несколько часов, а транспортные средства не всегда оборудованы кондиционером.

Дежурство медицинских работников проводится также и в Изобильненском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

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