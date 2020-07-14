2020-07-14T13:01:33+03:00
Общество

Вячеслава Битарова поблагодарили за помощь в развитии «Яндекс.Лицея»

В адрес главы Северной Осетии пришло Благодарственное письмо от директора проекта Марины Сусловой
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В Благодарственном письме, которое пришло на имя главы РСО - А Вячеслава Битарова, говорится: «Мы работаем вместе уже два года. В регионе реализуется как формат очного дополнительного образования, так и дистанционный формат дополнительного образования. Итоги этого учебного года позитивны. Осенью 2019 года 40 школьников приступили к обучению в Яндекс.Лицее на базе ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова», а в мае 2020 года 31 школьник успешно завершил этот непростой учебный год (в том числе 7 школьников окончили полный двухлетний курс обучения)».

Марина Суслова отметила в своем письме, что «один лучший выпускник РСО - А принял участие в заключительном онлайн-выпускном Яндекс.Лицея. В нем участвовали 80 сильнейших выпускников из 1292 школьников, окончивших обучение этой весной в России и Казахстане.

- Это результат эффективного партнерства между Яндексом и Управлением Республики Северная Осетия - Алания по информационным технологиям и связи, - подчеркивается в письме. - Благодаря активной деятельности управления проект был запущен в Республике Северная Осетия - Алания. Особую признательность за неравнодушное отношение, каждодневный труд и поддержку Яндекс.Лицея выражаем руководителю управления Республики Северная Осетия - Алания по информационным технологиям и связи Алану Тасолтановичу Салбиеву.

В письме также говорится, что "успех проекта во многом зависит от профессионализма и педагогического таланта преподавателей, работающих на проекте. Не менее важна и административная помощь в обеспечении учебного процесса со стороны координатора и руководителя учебной организации-партнера проекта, где происходит непосредственное обучение школьников".

- Мы выражаем всем им нашу искреннюю благодарность. В Республике Северная Осетия - Алания появились первые учащиеся, завершившие полный двухлетний курс обучения в Яндекс.Лицее. Часть из них в скором времени окончит школу и станет студентами российских вузов. Мы надеемся, что в ближайшем будущем они пополнят ряды перспективных IT-кадров в регионе, - цитирует пресс-служба главы РСО - А Благодарственное письмо от «Яндекс.Лицея».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Вячеслава Битарова поблагодарили за помощь в развитии «Яндекс.Лицея»
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