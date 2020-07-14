«Лавка желаний» у «Волчьих ворот»: в Ставрополе появилась смотровая скамейка

14 Июль 2020 2020-07-14T14:36:30+03:00

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В Ставрополе в районе Сенгилеевского водохранилища установили смотровую скамейку. Автором идеи стала юная местная путешественница Мария и её папа.

По словам девочки, задумка установить скамейку у семьи возникла во время путешествия по Северной Осетии. После длительного похода на вершине горы спортивную семью ждала смотровая скамейка, где можно было отдохнуть:

- Холод, ветер, туман, 4 утра, но мы все преодолели! Та мечта, которая возникла у нас с папой высоко в горах в Северной Осетии, мы, наконец, осуществили, - пишет Мария.

Ставропольская семья решила, что родному городу тоже нужна такая лавочка:

- Теперь вас будет радовать на моей родной земле эта милая лавочка желаний. За идею и создание благодарю своего папу, который долго выбирал шикарное место, с которого просматривается 2 красивейших озера. Видно долину Ставрополья, а так же самые красивые закаты, - рассказала юная путешественница.

Гости и жители Ставрополья теперь смогут отдохнуть на возвышенности, любуясь закатами и красивыми видами на Сенгилеевское водохранилище.

Ранее «КП-Северный кавказ» писала, про «Чудо-тополь». Так, самое большое на Ставрополье дерево исполняет мечты.

Люди, побывавшие у тополя в Сафоновом лесу, утверждают, что после визита к исполину у них исполняются мечты.

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ИСТОЧНИК KP.RU