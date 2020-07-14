2020-07-14T13:53:32+03:00
Общество

Ставропольские аграрии заработали 180 млн долларов

Это новый рекорд, пишет Владимир Владимиров
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Мария ЛЕНЦ
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На Ставрополье агропромышленный комплекс поставил новый рекорд. Предприниматели за полгода 2020 года экспортировали продукции на 180 миллионов долларов США. Это на 60 процентов больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года, сообщил Владимир Владимиров в Instagram.

Ставропольский край экспортирует за рубеж зерно, мясо, молоко, растительное масло, товары пищевой и перерабатывающей промышленности. Региональную продукцию можно найти в Азербайджане, Китае, Иране и Грузии.

- Рассматриваем другие перспективные рынки. По итогам года планируем достичь «экспортного» показателя в 437 миллионов долларов, - поделился планами губернатор.

Это будет рекордный показатель для Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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