Глава Ставрополя проверил, как реализуются нацпроекты в городе

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Мэр Ставрополя проверил, как идут работы в сквере Декабристов и на территории Комсомольского озера.

Что касается Комсомольского озера, то там работы в самом разгаре. Завершается ремонт дамбы, укладывается плитка на пешеходных дорожках. Уже смонтированы пирсы, облицовываются зоны отдыха.

Скоро пляж засыплют песком, приведут в порядок дно и наполнят озеро водой.

Не менее активно новый облик обретает сквер Декабристов. Сейчас идет подготовка к монтажу современного фонтана.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, в Ставрополе в районе Сенгилеевского водохранилища установили смотровую скамейку. Автором идеи стала юная местная путешественница Мария и её папа.

По словам девочки, задумка установить скамейку у семьи возникла во время путешествия по Северной Осетии. После длительного похода на вершине горы спортивную семью ждала смотровая скамейка, где можно было отдохнуть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Лавка желаний» у «Волчьих ворот»: в Ставрополе появилась смотровая скамейка

Автором идеи стала местная семья путешественников (подробнее)