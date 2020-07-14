2020-07-14T14:18:26+03:00
Общество

В Ставрополе появится Центр активного долголетия для пожилых людей

Для ставропольских пенсионеров предусмотрены культурные, образовательные, физкультурные, оздоровительные мероприятия
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
В полной мере учреждение заработает после отмены введенных из-за коронавируса ограничений. Тогда посетители смогут воспользоваться всем набором услугВ полной мере учреждение заработает после отмены введенных из-за коронавируса ограничений. Тогда посетители смогут воспользоваться всем набором услугФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В краевом центре для пожилых ставропольцев заработает Центр активного долголетия. Об этом сообщает управление по информационной политике аппарата правительства края.

Долги по ипотеке: жители Ставрополья стали хуже платить по счетам

00:00
00:00

Там уточнили, что центр будет работать на площади Октябрьской Революции, 32.

Для ставропольских пенсионеров предусмотрены культурные, образовательные, физкультурные, оздоровительные мероприятия.

В полной мере учреждение заработает после отмены введенных из-за коронавируса ограничений. Тогда посетители смогут воспользоваться всем набором услуг.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе построят новый фонтан, длина которого превысит 40 метров. Он будет находиться вдоль сквера Декабристов. Сейчас проходит подготовка к монтажу, почти готовы коммуникации, залиты подпорные стены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Чудо-тополь»: самое большое на Ставрополье дерево исполняет мечты

Люди, побывавшие у тополя в Сафоновом лесу, утверждают, что после визита к исполину у них исполняются мечты (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось видео обыска в особняке-"музее" главы ингушского клана
Массовые проверки пассажирского транспорта ждут водителей Ставрополья
Стало известно число пострадавших в сгоревшем доме на Ставрополье
В Ставрополе прикрыли сеть фирм-однодневок
В Ставрополе реку Ташлу пустили в обход Комсомольского озера
На Ставрополье суд назначил наказание водителю за смертельное ДТП
В Черкесске осудят фермера и бухгалтера за аферу с субсидиями
Четвертая смена форума «Машук-2020» может пройти в очном формате
На Ставрополье построят второй ветропарк
На карте Ставрополья появился новый сквер
На Ставрополье сгорел частный дом, есть пострадавшие
В КБР без вести пропавший мужчина сбежал от семьи на рыбалку
Хлопковая совка атакует урожай Ставрополья
В Ставрополе бизнесмены похитили 13 млн рублей при реконструкции здания
В Ставрополе появится Центр активного долголетия для пожилых людей
Глава Ставрополя проверил, как реализуются нацпроекты в городе