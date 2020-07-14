В Ставрополе появится Центр активного долголетия для пожилых людей
В краевом центре для пожилых ставропольцев заработает Центр активного долголетия. Об этом сообщает управление по информационной политике аппарата правительства края.
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Там уточнили, что центр будет работать на площади Октябрьской Революции, 32.
Для ставропольских пенсионеров предусмотрены культурные, образовательные, физкультурные, оздоровительные мероприятия.
В полной мере учреждение заработает после отмены введенных из-за коронавируса ограничений. Тогда посетители смогут воспользоваться всем набором услуг.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе построят новый фонтан, длина которого превысит 40 метров. Он будет находиться вдоль сквера Декабристов. Сейчас проходит подготовка к монтажу, почти готовы коммуникации, залиты подпорные стены.
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ИСТОЧНИК KP.RU