В Ставрополе бизнесмены похитили 13 млн рублей при реконструкции здания
В Ставрополе возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управлении МВД. Фигурантами уголовного дела стали должностные лица компании по ремонту и подрядным работам.
Они заключили контракт на реконструкцию объекта. Злоумышленники предоставили подложные акты о приемке выполненных работ.
В документах говорилось, что предприятие осуществило земляные работы и утилизацию строительного мусора, необоснованно прописав в актах затраты по их выполнению.
В итоге заказчик перечислил компании деньги. Из них 13 миллионов рублей были похищены. Против них возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество».
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что против бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого возбудили пятое уголовное дело. Он подозревается в получении взятки.
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ИСТОЧНИК KP.RU