В Ставрополе бизнесмены похитили 13 млн рублей при реконструкции здания

14 Июль 2020 2020-07-14T14:39:54+03:00

В итоге заказчик перечислил компании деньги. Из них 13 миллионов рублей были похищены. Против них возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество» Фото: Олег ЗОЛОТО

Против них возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество»

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управлении МВД. Фигурантами уголовного дела стали должностные лица компании по ремонту и подрядным работам.

Они заключили контракт на реконструкцию объекта. Злоумышленники предоставили подложные акты о приемке выполненных работ.

В документах говорилось, что предприятие осуществило земляные работы и утилизацию строительного мусора, необоснованно прописав в актах затраты по их выполнению.

В итоге заказчик перечислил компании деньги. Из них 13 миллионов рублей были похищены. Против них возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что против бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого возбудили пятое уголовное дело. Он подозревается в получении взятки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Король откатов»: как экс-министр Ставрополья брал миллионные взятки

Сейчас предприимчивый чиновник находится в ставропольском СИЗО (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU