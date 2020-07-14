2020-07-14T14:39:54+03:00
Происшествия

В Ставрополе бизнесмены похитили 13 млн рублей при реконструкции здания

Против них возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество»
Ася АСРЯН@asya1693
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В итоге заказчик перечислил компании деньги. Из них 13 миллионов рублей были похищены. Против них возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество»В итоге заказчик перечислил компании деньги. Из них 13 миллионов рублей были похищены. Против них возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество»Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Ставрополе возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управлении МВД. Фигурантами уголовного дела стали должностные лица компании по ремонту и подрядным работам.

Они заключили контракт на реконструкцию объекта. Злоумышленники предоставили подложные акты о приемке выполненных работ.

В документах говорилось, что предприятие осуществило земляные работы и утилизацию строительного мусора, необоснованно прописав в актах затраты по их выполнению.

В итоге заказчик перечислил компании деньги. Из них 13 миллионов рублей были похищены. Против них возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что против бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого возбудили пятое уголовное дело. Он подозревается в получении взятки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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