Хлопковая совка атакует урожай Ставрополья

Фото: Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по Ставропольскому краю

Хлопковая совка в прошлом году атаковала кукурузу и подсолнечник. Из-за того, что крупных гусениц не берут химические препараты, аграриям приходилось обрабатывать поля по 2-3 раза.

И эффект был неудовлетворителен. Об этом сообщает пресс-служба Российского сельскохозяйственного центра по Ставрополью.

По данным ведомства, хлопковая совка – весьма вредоносный многоядный вредитель, поэтому для повышения эффективности борьбу необходимо начинать уже по яйцекладке.

Такой прием позволяет значительно снизить численность гусениц хлопковой совки в дальнейшем, а также масштаб повреждений и затраты денег на обработки химическими инсектицидами.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в 16 районах Ставрополья специалисты обнаружили марокканскую саранчу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

В среднем на один квадратный метр приходится более 15 особей. Максимальная численность вредителя – 200 особей на квадратный метр выявлена в Нефтекумском округе. Также на Ставрополье сейчас ведётся борьба с итальянским прусом. Его обнаружили в девяти районах.