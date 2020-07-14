В КБР без вести пропавший мужчина сбежал от семьи на рыбалку

14 Июль 2020 2020-07-14T15:18:34+03:00

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В Кабардино-Балкарии на 5 километре «Нальчик-Майский» инспекторы ДПС Чегемского района встретили 44-летнего мужчину, объявленного родными в розыск. Днями ранее полицейским рассказали, что 9 июля на своем «ВАЗ-2110» тот уехал из дома и не вернулся. Начались поиски. Оказалось, пропавший и не знал даже, что пропал. Мужчина просто сбежал от семьи отдохнуть на рыбалке.

- Разыскиваемый пояснил, что все это время находился на рыбалке в селе Шалушка, - говорят полицейские.

Вот так, пока близкие били в набат, мужчина ждал клева.

ИСТОЧНИК KP.RU