На Ставрополье сгорел частный дом, есть пострадавшие

14 Июль 2020 2020-07-14T17:13:58+03:00

Выяснилось, что в частном доме на площади 1 кв.м произошло возгорание Фото: Архив "КП"

Инцидент произошел в Изобильном, на место выехали пожарные

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Инцидент произошел сегодня, 14 июля, около 14:41, в городе Изобильный Ставрополья. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. На место происшествия выехали пожарные.

Выяснилось, что в частном доме на площади 1 кв.м произошло возгорание. По предварительной информации есть пострадавшие. Дальнейшая информация уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU