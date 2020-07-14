На Ставрополье сгорел частный дом, есть пострадавшие
Инцидент произошел сегодня, 14 июля, около 14:41, в городе Изобильный Ставрополья. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. На место происшествия выехали пожарные.
Выяснилось, что в частном доме на площади 1 кв.м произошло возгорание. По предварительной информации есть пострадавшие. Дальнейшая информация уточняется.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Карачаево-Черкесии произошла страшная авария. Столкнулись две отечественные легковушки. Трагедия случилась на четвертом километре трассы «Псауче-Дахе – Зеленчук-Мостовой».
60-летний житель аула Адиль-Халк не справился с управлением «десятки». На встречной полосе он столкнулся с "девяткой", в которой был 36-летний житель аула Икон-Халк.
ИСТОЧНИК KP.RU