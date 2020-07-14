2020-07-14T17:13:58+03:00
Происшествия

На Ставрополье сгорел частный дом, есть пострадавшие

Инцидент произошел в Изобильном, на место выехали пожарные
Ася АСРЯН@asya1693
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Выяснилось, что в частном доме на площади 1 кв.м произошло возгораниеВыяснилось, что в частном доме на площади 1 кв.м произошло возгораниеФото: Архив "КП"
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Инцидент произошел сегодня, 14 июля, около 14:41, в городе Изобильный Ставрополья. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. На место происшествия выехали пожарные.

Выяснилось, что в частном доме на площади 1 кв.м произошло возгорание. По предварительной информации есть пострадавшие. Дальнейшая информация уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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