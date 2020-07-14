2020-07-14T15:35:56+03:00
Общество

На карте Ставрополья появился новый сквер

В летнюю жару новый сквер уже успел стать местом притяжения местных жителей, которые с удовольствием приходят сюда семьями, с детьми.
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба управления по информполитикеФото: пресс-служба управления по информполитике
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В селе Ореховка Петровского городского округа завершено благоустройство сквера по ул. Красной.

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Так, на месте старого асфальта в сквере появилась тротуарная плитка, установлены скамейки, освещение, урны.

Есть даже небольшой детский развлекательный комплекс. В летнюю жару новый сквер уже успел стать местом притяжения местных жителей, которые с удовольствием приходят сюда семьями, с детьми.

Фото: пресс-служба управления по информполитике

Фото: пресс-служба управления по информполитике

Стоимость проекта – более 2,7 млн. рублей. Из них местные жители внесли 101 тыс. рублей, предприниматели и организации - 201 тыс. рублей. Еще более 605 тыс. рублей выделил бюджет городского округа, а остальные 1,8 млн. рублей профинансированы за счет краевой казны.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в краевом центре для пожилых ставропольцев заработает Центр активного долголетия. Он будет работать на площади Октябрьской Революции, 32.

Для ставропольских пенсионеров предусмотрены культурные, образовательные, физкультурные, оздоровительные мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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