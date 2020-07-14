На карте Ставрополья появился новый сквер

14 Июль 2020 2020-07-14T15:35:56+03:00

В летнюю жару новый сквер уже успел стать местом притяжения местных жителей, которые с удовольствием приходят сюда семьями, с детьми.

Изменить размер текста: A A

В селе Ореховка Петровского городского округа завершено благоустройство сквера по ул. Красной.

На небе только и разговоров: ставропольцы назвали топ-3 мест в краевой столице, которые должен увидеть каждый 00:00 00:00

Так, на месте старого асфальта в сквере появилась тротуарная плитка, установлены скамейки, освещение, урны.

Есть даже небольшой детский развлекательный комплекс. В летнюю жару новый сквер уже успел стать местом притяжения местных жителей, которые с удовольствием приходят сюда семьями, с детьми.

Фото: пресс-служба управления по информполитике

Стоимость проекта – более 2,7 млн. рублей. Из них местные жители внесли 101 тыс. рублей, предприниматели и организации - 201 тыс. рублей. Еще более 605 тыс. рублей выделил бюджет городского округа, а остальные 1,8 млн. рублей профинансированы за счет краевой казны.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в краевом центре для пожилых ставропольцев заработает Центр активного долголетия. Он будет работать на площади Октябрьской Революции, 32.

Для ставропольских пенсионеров предусмотрены культурные, образовательные, физкультурные, оздоровительные мероприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Хлопковая совка атакует урожай Ставрополья

Также в регионе сейчас ведётся борьба с итальянским прусом (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU