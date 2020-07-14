На Ставрополье построят второй ветропарк
В Новоалександровском городском округе построят ветропарк. Он станет вторым на Ставрополье. Первая станция создается в Кочубеевском районе.
Напомним, что реализация проекта обошлась в 8,4 миллиарда рублей. Также новые ВЭС планировали построить в Ипатовском и Петровском округах.
Сообщается, что на территории Кармалиновской ветроэнергостанции будут работать 24 установки.
Разрешение на строительство получила компания «НоваВинд», входящая в состав Росатома.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в краевом центре для пожилых ставропольцев заработает Центр активного долголетия. Он будет работать на площади Октябрьской Революции, 32.
Для ставропольских пенсионеров предусмотрены культурные, образовательные, физкультурные, оздоровительные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU