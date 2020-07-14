На Ставрополье построят второй ветропарк

14 Июль 2020 2020-07-14T16:11:33+03:00

На территории Кармалиновской ветроэнергостанции будут работать 24 установки

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В Новоалександровском городском округе построят ветропарк. Он станет вторым на Ставрополье. Первая станция создается в Кочубеевском районе.

Напомним, что реализация проекта обошлась в 8,4 миллиарда рублей. Также новые ВЭС планировали построить в Ипатовском и Петровском округах.

Сообщается, что на территории Кармалиновской ветроэнергостанции будут работать 24 установки.

Разрешение на строительство получила компания «НоваВинд», входящая в состав Росатома.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в краевом центре для пожилых ставропольцев заработает Центр активного долголетия. Он будет работать на площади Октябрьской Революции, 32.

Для ставропольских пенсионеров предусмотрены культурные, образовательные, физкультурные, оздоровительные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU