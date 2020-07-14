Четвертая смена форума «Машук-2020» может пройти в очном формате

14 Июль 2020 2020-07-14T16:38:43+03:00

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Губернатор Владимир Владимиров провёл совещание по вопросам организации в крае XI Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук».

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Напомним, три основные смены пройдут с 10 по 26 августа в режиме онлайн. Планируется, что форум объединит три тысячи молодых людей со всей страны. Темы смен: «Глобальные вызовы», «Национальный код», «Мастерская сообществ». Будет также организована работа интернет-площадки, которая обеспечит взаимодействие участников форума с ведущими работодателями.

Также обсуждена возможность проведения четвёртой смены «Машука – 2020» в очном формате.

– «Машук» – один из ярких символов нашего края, это устоявшаяся традиция, и молодёжь ждёт форума каждый год. По понятным причинам мы не можем провестиего в этом году полностью в прежнем формате. Но одну офлайн-смену в конце августаорганизовать попробуем. Пока это планы, окончательное решение будем принимать, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Планируется, что участниками четвертой смены станут форумчане, показавшие наиболее высокие результаты и активность по итогам первых трёх смен.

Темой офлайн-смены, которая предварительно намечена на 1-5 сентября 2020 года, станет развитие цифрового пространства на Северном Кавказе.

Все предполагаемые участники пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию. Планируется также организовать постоянное медицинское наблюдение участников форума, выполнение других мер профилактики.

Эти и другие вопросы, связанные с обеспечением безопасности здоровья участников «Машука», будут проработаны в правительстве края.

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ИСТОЧНИК KP.RU