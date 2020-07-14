В Черкесске осудят фермера и бухгалтера за аферу с субсидиями

14 Июль 2020 2020-07-14T15:50:21+03:00

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В Карачаево-Черкесии закончили расследовать уголовное дело о хищении из бюджета двух миллионов рублей. Под суд пойдет фермер и бухгалтер, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Прокуратура республики утвердила обвинение по уголовному делу против местных жителей. Их будут судить по четвертой части 159 статьи УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Согласно выводам следствия, в июне 2017 года фермер и бухгалтер предоставили в министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесии подложные документы. По ним, хозяйство разводило животных - на самом деле, их не было. Фермер провернул такую аферу, чтобы получить субсидию в два миллиона рублей, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Дело передали в Черкесский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU