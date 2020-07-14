2020-07-14T17:03:04+03:00
Происшествия

На Ставрополье суд назначил наказание водителю за смертельное ДТП

Водитель отечественной машины от полученных травм скончался в больнице
Ася АСРЯН@asya1693
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Суд приговорил мужчину к 2,5 годам колонии-поселения и лишением прав на 3 годаСуд приговорил мужчину к 2,5 годам колонии-поселения и лишением прав на 3 годаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Суд вынес приговор жителю Ставрополья, совершившему смертельное ДТП. Его приговорили к реальному лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуре.

По данным ведомства, в ноябре 2018 года водитель «Mercedes Benz» на трассе Левокумское — Николо-Александровское — Петропавловское не снизил требуемую скорость и столкнулся со встречным «Москвичом».

В результате водитель отечественной машины от полученных травм скончался в больнице.

Суд приговорил мужчину к 2,5 годам колонии-поселения и лишением прав на 3 года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье сгорел частный дом, есть пострадавшие. Инцидент произошел сегодня, 14 июля, около 14:41, в городе Изобильный Ставрополья.

Выяснилось, что в частном доме на площади 1 кв.м произошло возгорание. По предварительной информации есть пострадавшие. Дальнейшая информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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