В Ставрополе реку Ташлу пустили в обход Комсомольского озера
В Ставрополе завершается реконструкция Комсомольского озера. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Градоначальник проверил ход работ на трех объектах города – Комсомольском озере, сквере Декабристов и в детском саде на улице Тюльпановой.
На Комсомольском озере заканчивается ремонт дамбы, обновляется плитка на тротуарах, обустроены пирсы и зоны отдыха. Речку Ташла пустили по новому руслу в обход водоема.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Владимир Владимиров провёл совещание по вопросам организации в крае XI Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук». Напомним, три основные смены пройдут с 10 по 26 августа в режиме онлайн.
Планируется, что форум объединит три тысячи молодых людей со всей страны.
Темы смен: «Глобальные вызовы», «Национальный код», «Мастерская сообществ». Будет также организована работа интернет-площадки, которая обеспечит взаимодействие участников форума с ведущими работодателями.
ИСТОЧНИК KP.RU