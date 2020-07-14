В Ставрополе реку Ташлу пустили в обход Комсомольского озера

14 Июль 2020 2020-07-14T17:07:53+03:00

На Комсомольском озере заканчивается ремонт дамбы, обновляется плитка на тротуарах, обустроены пирсы и зоны отдыха

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В Ставрополе завершается реконструкция Комсомольского озера. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Градоначальник проверил ход работ на трех объектах города – Комсомольском озере, сквере Декабристов и в детском саде на улице Тюльпановой.

На Комсомольском озере заканчивается ремонт дамбы, обновляется плитка на тротуарах, обустроены пирсы и зоны отдыха. Речку Ташла пустили по новому руслу в обход водоема.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Владимир Владимиров провёл совещание по вопросам организации в крае XI Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук». Напомним, три основные смены пройдут с 10 по 26 августа в режиме онлайн.

Планируется, что форум объединит три тысячи молодых людей со всей страны.

Темы смен: «Глобальные вызовы», «Национальный код», «Мастерская сообществ». Будет также организована работа интернет-площадки, которая обеспечит взаимодействие участников форума с ведущими работодателями.

ИСТОЧНИК KP.RU