2020-07-14T17:19:49+03:00
Происшествия

В Ставрополе прикрыли сеть фирм-однодневок

Сейчас организатор банды находится под арестом
Ася АСРЯН@asya1693
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По данному факту возбудили уголовное дело. Сейчас организатор банды находится под арестомПо данному факту возбудили уголовное дело. Сейчас организатор банды находится под арестомФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Сотрудники Минераловодской таможни пресекли преступную деятельностьбанды, куда вошли жители нашего края.

Тяжесть заболевания и устойчивость иммунитета: коронавирус на Ставрополье

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Злоумышленники регистрировали компании на фиктивных и подставных людей. А после - через эти фирмы незаконно выводили из России капитал.

В итоге в рамках 89 внешнеторговых контрактов, заключенных с контрагентами из Китая, Гонконга, Кореи и Сербии, в Россию не поступил товар «автомобильные запчасти» стоимостью более 131 миллиона рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности замначальника Минераловодской таможни.

По данному факту возбудили уголовное дело. Сейчас организатор банды находится под арестом, информирует пресс-служба Минераловодской таможни.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что суд вынес приговор жителю Ставрополья, совершившему смертельное ДТП. Жителю региона приговорили к реальному лишению свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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