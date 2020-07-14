Стало известно число пострадавших в сгоревшем доме на Ставрополье
Следователи начали доследственную проверку по факту хлопка бытового газа, в результате которого пострадали три человека.
Напомним, инцидент произошел 14 июня в Изобильном. Там в одном из частных домов произошел хлопок бытового газа.
Пострадали - 42-летний мужчина, проживающий там и его родители. Всех их с травмами доставили в районную больницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома России.
Ранее «КП-Северный кавказ» писала, что в частном доме на площади 1 кв.м произошло возгорание. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, медики и правоохранители.
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