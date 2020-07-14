2020-07-14T17:40:08+03:00
Общество

Массовые проверки пассажирского транспорта ждут водителей Ставрополья

Полицейских интересуют документация, техническое состояние автобусов, предрейсовый медицинский осмотр водителей
Ася АСРЯН@asya1693
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В рамках профилактической операции «Автобус» правоохранители проверят качество услуг, которые оказывают перевозчикиВ рамках профилактической операции «Автобус» правоохранители проверят качество услуг, которые оказывают перевозчикиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье начались массовые проверки автобусов для повышения безопасности пассажирских перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе краевого УГИБДД.

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В рамках профилактической операции «Автобус» правоохранители проверят качество услуг, которые оказывают перевозчики.

В том числе полицейских интересуют документация, техническое состояние автобусов, предрейсовый медицинский осмотр водителей. Рейд стартовал еще вчера, 13 июля по всем населенным пунктам и городам края. А провели его на центральном автовокзале Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Кочубеевском районе Ставрополья в минувшие выходные автоинспекторы останавливали водителей большегрузного и пассажирского транспорта, чтобы поинтересоваться их здоровьем.

Дежурство медицинских работников проводится также и в Изобильненском городском округе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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